Клопп поздравил «Манчестер Сити»

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Это получилось после волевого усилия со стороны подопечных Хосепа Гвардиолы, которые проигрывали «Астон Вилле» со счетом 0:2, но в итоге выиграли 3:2.

«Ливерпуль» свой матч выиграл, но также не без сложностей. Юрген Клопп, наставник «красных», прокомментировал итоги матча.

- Поздравляю «Манчестер Сити» и Хосепа Гвардиолу. Благодарен «Астон Вилле» и «Вулверхэмптону» за интересные матчи. Конечно, мы надеялись на другой исход. Конечно, если бы «Манчестер Сити» забил пять голов за первые десять минут, мы бы тоже играли спокойнее. А мы нервничали, ведь там «Астон Вилла» вела 1:0, потом 2:0, такое не случается каждый день. Поэтому сейчас есть чувство разочарования, - заявил Клопп в интервью Sky Sports.