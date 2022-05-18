Назван расклад, при котором «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут «золотой матч»

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги чемпионский титул может быть разыгран в дополнительном матче. Аналитики B/R Football подсчитали, что должно произойти, чтобы триумфатор турнира не был выявлен по итогам 38 туров.

Для такого расклада «Ливерпуль» должен расписать результативную ничью с «Вулверхэмптоном» (5:5), а «Манчестер Сити» разгромно проиграть бирмингемской «Астон Вилле» со счетом 0:6. Только в таком случае возможен «золотой матч» в АПЛ.

Перед 38-м туром «горожане» лидируют в таблице чемпионата Англии, опережая команду Юргена Клоппа на два балла.