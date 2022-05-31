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Зинченко был предложен «Эвертону» и «Ньюкаслу»

31 Мая 2022 • 11:03 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клуб летом нынешнего года, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «горожан» предложило «Эвертону» и «Ньюкаслу» приобрести футболиста. На позицию Зинченко «Манчестер Сити» намерен подписать Марка Кукурелью из «Брайтона».

Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Зинченко в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 25-летний защитник может перейти в лондонский «Арсенал». В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко
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