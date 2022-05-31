Зинченко был предложен «Эвертону» и «Ньюкаслу»

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клуб летом нынешнего года, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «горожан» предложило «Эвертону» и «Ньюкаслу» приобрести футболиста. На позицию Зинченко «Манчестер Сити» намерен подписать Марка Кукурелью из «Брайтона».

Контракт украинца с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Зинченко в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 25-летний защитник может перейти в лондонский «Арсенал». В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.