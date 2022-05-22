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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канчельскис прокомментировал победу «Манчестер Сити» в АПЛ

22 Мая 2022 • 21:08 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил результаты «Манчестер Сити», который стал чемпионом АПЛ сезона 2021/22.

«Манчестер Сити» за последние годы поднялись. Молодцы! Столько чемпионств выиграли. Самое главное для меня, что «Ливерпуль» не выиграл чемпионство», — заявил Канчельскис «Чемпионату».

По словам бывшего полузащитника, он болел против «Ливерпуля» из-за того, что «мерсисайдцы» являются главными соперниками «Манчестер Юнайтед», за который выступал Канчельскис.

Помимо этого, эксперт выразил надежду на то, что «Юнайтед» скоро начнет демонстрировать хорошие результаты.

Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии 2021/22, опередив «Ливерпуль» на одно очко в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Апл
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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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