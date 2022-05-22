Канчельскис прокомментировал победу «Манчестер Сити» в АПЛ

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высоко оценил результаты «Манчестер Сити», который стал чемпионом АПЛ сезона 2021/22.

«Манчестер Сити» за последние годы поднялись. Молодцы! Столько чемпионств выиграли. Самое главное для меня, что «Ливерпуль» не выиграл чемпионство», — заявил Канчельскис «Чемпионату».

По словам бывшего полузащитника, он болел против «Ливерпуля» из-за того, что «мерсисайдцы» являются главными соперниками «Манчестер Юнайтед», за который выступал Канчельскис.

Помимо этого, эксперт выразил надежду на то, что «Юнайтед» скоро начнет демонстрировать хорошие результаты.

Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии 2021/22, опередив «Ливерпуль» на одно очко в турнирной таблице.