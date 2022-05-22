«Астон Вилла» забила второй гол в ворота «Манчестер Сити»

В эти минуты проходит заключительный 38-й тур АПЛ, в котором «Манчестер Сити» на своём стадионе «Этихад» проигрывает «Астон Вилле» со счётом 0:2.

В конце первого тайма за гостей отличился защитник Мэтт Кэш. А на 69-й минуте преимущество «львов» удвоил бывший полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Таким образом, в параллельном матче «Ливерпуль» играет вничью с «Вулверхэмптоном», из-за чего «Манчестер Сити» по-прежнему находятся на первом месте в турнирной таблице АПЛ. Победа «Ливерпуля» в данной ситуации сделает команду Юргена Клоппа чемпионами.