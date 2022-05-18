«Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» все шесть матчей, проведённых при Гвардиоле

Лидирующий в чемпионате английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в последнем туре сыграет с «Астон Виллой», и поклонники преследующего «горожан» «Ливерпуля» очень надеются на то, что «вилланы» отберут очки у команды Хосепа Гвардиолы - только в таком случае «Ливерпуль» станет чемпионом.

Но надежда на это слаба - с тех пор, как Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», его подопечные сыграли с «Астон Виллой» шесть матчей, и их результаты говорят сами за себя - шесть побед. Красноречивы и счета - 3:0, 6:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1.

Последний, 38-й тур английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 22 мая.