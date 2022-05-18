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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» все шесть матчей, проведённых при Гвардиоле

18 Мая 2022 • 04:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.16 7.40 19.00
22.05 18:00

Лидирующий в чемпионате английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в последнем туре сыграет с «Астон Виллой», и поклонники преследующего «горожан» «Ливерпуля» очень надеются на то, что «вилланы» отберут очки у команды Хосепа Гвардиолы - только в таком случае «Ливерпуль» станет чемпионом.

Но надежда на это слаба - с тех пор, как Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», его подопечные сыграли с «Астон Виллой» шесть матчей, и их результаты говорят сами за себя - шесть побед. Красноречивы и счета - 3:0, 6:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1.

Последний, 38-й тур английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 22 мая.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 7.80 5.20 1.37
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