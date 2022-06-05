Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити» бесплатно

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть команду летом следующего года в статусе свободного агента, сообщает Dialy Mirror.

По информации источника, стороны не могут прийти к соглашению по условиям продления контракта, который истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что Стерлинг намерен покинуть «Манчестер Сити» нынешним летом. Интерес к вингеру сборной Англии проявляют «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt оценивает Стерлинга в 85 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл в составе «горожан» 47 матчей, забив 17 голов, а также отдав восемь результативных передач.