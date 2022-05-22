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На голкипера «Астон Виллы» напали болельщики, Джеррард обвиняет в этом Гвардиолу

22 Мая 2022 • 20:40 Комментировать (3)
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

Голкипер «Астон Виллы» Робин Ольсен дебютировал в этом сезоне, защищая ворота от атак «Манчестер Сити» (2:3). После финального свистка 32-летний швед пережил неприятные мгновения. Дело в том, что по пути в раздевалку по окончании матча на Ольсена напали болельщики «горожан». Об этом сообщил главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард. Он также добавил, что все вопросы по этому инциденту нужно адресовать наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

Отметим, что после финального свистка болельщики команды из Манчестера высыпали на поле праздновать чемпионство. Стюардам пришлось также ограждать от них полузащитника «Сити» Кевина де Брёйне.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Хосеп Гвардиола Астон Вилла Робин Ольсен
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