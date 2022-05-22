Стерлинг: «Второй пропущенный гол сильно расстроил меня»

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Между тем в решающем матче подопечным Хосепа Гвардиолы пришлось отыгрываться по ходу игры - они проигрывали со счетом 0:2. Рахим Стерлинг, нападающий «Манчестер Сити», прокомментировал события игры.

- Все это показывает нашу мотивацию, настрой, талант. Год за годом вы сражаемся за титул. Я завоевал тут четыре титула за пять лет. Но начиналось все не очень - сперва мы пропустили один гол, затем второй, это было сильным разочарованием. Но мы продолжали верить в успех, и не зря. Какая победа! - цитирует Стерлинга Sky Sports.