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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко оказался не нужен «Манчестер Сити»

18 Мая 2022 • 18:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.16 7.30 19.00
22.05 18:00

Крайний защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Британский источник сообщил, что Зинченко интересуются несколько команд. При этом, «Манчестер Сити» уже начали поиски замены футболисту.

В текущем сезоне украинец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 результативными передачами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.

«Манчестер Сити» перед заключительным туром АПЛ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 90 очков. В 30-м туре команда Хосепа Гвардиолы на своём поле примет «Астон Виллу».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Апл Александр Зинченко
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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