Зинченко оказался не нужен «Манчестер Сити»

Крайний защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Британский источник сообщил, что Зинченко интересуются несколько команд. При этом, «Манчестер Сити» уже начали поиски замены футболисту.

В текущем сезоне украинец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 результативными передачами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.

«Манчестер Сити» перед заключительным туром АПЛ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 90 очков. В 30-м туре команда Хосепа Гвардиолы на своём поле примет «Астон Виллу».