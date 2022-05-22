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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Завораживающее завершение невероятного сезона»

22 Мая 2022 • 20:29 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон
окончен

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился эмоциями после заключительного тура АПЛ, по итогам которого чемпионом стал «Манчестер Сити».

«Пеп Гвардиола не мог справится с собственными чувствами. Тот кадр, где он плачет, говорит сам за себя. Невероятный футбольный сезон. Поздравляю «Манчестер Сити». Поздравляю «Ливерпуль», - сказал Невилл.

Борьба за первое место в АПЛ шла до финального свистка. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Астон Виллы» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи два мяча, и стал чемпионом АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Гари Невилл
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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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