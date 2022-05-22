Невилл: «Завораживающее завершение невероятного сезона»

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился эмоциями после заключительного тура АПЛ, по итогам которого чемпионом стал «Манчестер Сити».

«Пеп Гвардиола не мог справится с собственными чувствами. Тот кадр, где он плачет, говорит сам за себя. Невероятный футбольный сезон. Поздравляю «Манчестер Сити». Поздравляю «Ливерпуль», - сказал Невилл.

Борьба за первое место в АПЛ шла до финального свистка. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Астон Виллы» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи два мяча, и стал чемпионом АПЛ.