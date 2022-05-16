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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш может завоевать титул АПЛ в матче против бывшего клуба

16 Мая 2022 • 13:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
22.05 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился с журналистами ощущениями перед матчем с «Астон Виллой», в котором он может стать чемпионом Англии.

«Мы отлично играем дома. Все наши болельщики поддержат нас, это будет отличный день. Скрестим пальцы - мы можем пойти и одержать победу», - сказал Грилиш клубному сайту «Сити».

В матче последнего тура «горожане» встретятся с «Астон Виллой». «Сити» достаточно победить, чтобы стать чемпионом АПЛ, независимо от того, как сыграет «Ливерпуль».

Перед заключительной игрой «горожане» опережают команду Юргена Клоппа на 4 очка, при этом «Ливерпуль» имеет один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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