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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин: «Надо отдать должное «Манчестер Сити»

22 Мая 2022 • 21:17 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Это получилось после волевого усилия со стороны подопечных Хосепа Гвардиолы, которые проигрывали со счетом 0:2, но в итоге выиграли 3:2.

Рой Кин, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», прокомментировал итоги последнего игрового дня.

- «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» работали лучше всех остальных в нынешнем сезоне. Сегодня «Манчестер Сити» надо было забить три гола - и они забили их, несмотря на огромное давление. Мяч должен крутиться и двигаться и это про «Манчестер Сити». Отдадим им должное, - цитирует Кина Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рой Кин
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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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