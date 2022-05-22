Рой Кин: «Надо отдать должное «Манчестер Сити»

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Это получилось после волевого усилия со стороны подопечных Хосепа Гвардиолы, которые проигрывали со счетом 0:2, но в итоге выиграли 3:2.

Рой Кин, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», прокомментировал итоги последнего игрового дня.

- «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» работали лучше всех остальных в нынешнем сезоне. Сегодня «Манчестер Сити» надо было забить три гола - и они забили их, несмотря на огромное давление. Мяч должен крутиться и двигаться и это про «Манчестер Сити». Отдадим им должное, - цитирует Кина Sky Sports.