Погребняк: Мои симпатии были на стороне Клоппа

Бывший нападающий «Фулхэма» Павел Погребняк разочаровался второму месту «Ливерпуля» в АПЛ 2021/22.

Погребняк сказал «Чемпионату», что в борьбе за чемпионский титул Английской премьер-лиги, его симпатии были на стороне «Ливерпуля». Хотелось, чтобы Юрген Клопп выиграл четыре титула за сезон.

Нападающий заявил, что у «Манчестер Сити» есть особая аура, благодаря которой, они и одерживают победы в самых важных встречах.

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в сезоне 2021/22 , победив в последнем туре «Астон Виллу» со счетом 3:2, забив три мяча за пять минут, проигрывая 0:2 по ходу матча.