Шансы «Ливерпуля» на чемпионство в АПЛ – менее 20%

Шансы «Ливерпуля» на завоевание чемпионского титула Английской премьер-лиги оцениваются менее чем в 20%.

Согласно данным Stats Perform, «Манчестер Сити» не упустит своего в последнем туре с вероятностью в 80,5%. Команде Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть в родных стенах против «Астон Виллы» Стивена Джеррарда.

«Ливерпуль», отстающий от лидера на одно очко, параллельно примет на «Энфилде» «Вулверхэмптон». Для чемпионства «красным» необходимо побеждать и надеяться на победу «Астон Виллы» либо ничью в Манчестере.

Все поединки последнего тура Премьер-лиги будут сыграны в воскресенье 22 мая в одно время.