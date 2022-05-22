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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне: Была определённая паника

22 Мая 2022 • 23:44 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о победе над «Астон Виллой» (3:2)  в последнем туре АПЛ.

«Несколько раз возникала определенная паника, это нормальная ситуация, но мы старались сохранять спокойствие», — приводит слова де Брёйне BBC.

Футболист заявил, что в такие моменты ты не думаешь о результате в параллельном матче, а просто идешь вперед ради победы.

Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в четвертый раз под руководством Хосепа Гвардиолы, одержав победу над «Астон Виллой» (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

Ранее Кевин де Брёйне был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Апл Кевин де Брёйне
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окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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