Де Брёйне: Была определённая паника

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о победе над «Астон Виллой» (3:2) в последнем туре АПЛ.

«Несколько раз возникала определенная паника, это нормальная ситуация, но мы старались сохранять спокойствие», — приводит слова де Брёйне BBC.

Футболист заявил, что в такие моменты ты не думаешь о результате в параллельном матче, а просто идешь вперед ради победы.

Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в четвертый раз под руководством Хосепа Гвардиолы, одержав победу над «Астон Виллой» (3:2), уступая по ходу встречи в два мяча.

Ранее Кевин де Брёйне был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги сезона 2021/22.