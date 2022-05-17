«Ливерпуль» - единственная команда в АПЛ, которая не проиграла ни одного матча в 2022 году

17 мая в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» в гостях одержал волевую победу над «Саутгемптоном». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой «красных» со счётом 2:1.

Эта победа стала для команды Юргена Клоппа 15-й в чемпионате Англии, ещё три матча команда сыграла вничью. Таким образом, «Ливерпуль» – единственная команда, которая еще не проиграла ни одного матча Премьер-лиги в 2022 году, оставшись без поражений в своих первых 18 матчах в этом году.

После победы над «святыми» в активе у «Ливерпуля» стало 89 очков перед заключительным 30-м туром АПЛ. Команда отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

Напомним, в последнем туре нынешнего сезона «Манчестер Сити» дома сыграет против «Астон Виллы», которую тренирует бывший игрок «красных» Стивен Джеррард. «Ливерпулю» предстоит на «Энфилде» сыграть против «Вулверхэмптона».

Все матчи 30-го тура пройдут 22 мая и начнутся в одно время – 18:00 мск.