Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» - единственная команда в АПЛ, которая не проиграла ни одного матча в 2022 году

17 Мая 2022 • 23:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1.23 6.20 12.50
22.05 18:00

17 мая в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» в гостях одержал волевую победу над «Саутгемптоном». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой «красных» со счётом 2:1.

Эта победа стала для команды Юргена Клоппа 15-й в чемпионате Англии, ещё три матча команда сыграла вничью. Таким образом, «Ливерпуль» – единственная команда, которая еще не проиграла ни одного матча Премьер-лиги в 2022 году, оставшись без поражений в своих первых 18 матчах в этом году.

После победы над «святыми» в активе у «Ливерпуля» стало 89 очков перед заключительным 30-м туром АПЛ. Команда отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

Напомним, в последнем туре нынешнего сезона «Манчестер Сити» дома сыграет против «Астон Виллы», которую тренирует бывший игрок «красных» Стивен Джеррард. «Ливерпулю» предстоит на «Энфилде» сыграть против «Вулверхэмптона».

Все матчи 30-го тура пройдут 22 мая и начнутся в одно время – 18:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 7.80 5.20 1.37
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Мая
01:29 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» проиграл только 10 из 125 матчей в АПЛ – это рекорд
00:45 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Неприятно смотреть матчи «Сити»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Чемпионство «Ливерпуля» маловероятно, но возможно»
00:19 · Англия. Премьер-лига
Милнер – о чемпионской гонке: «Продолжаем бороться»
17 Мая
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - единственная команда в АПЛ, которая не проиграла ни одного матча в 2022 году
23:37 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен посоветовал тен Хагу подписать в «МЮ» игрока «Челси» 1
23:30 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «Я уверен, что у тен Хага всё получится в «Манчестер Юнайтед»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Милнер приблизился к достижению Скоулза
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Бастони
22:31 · Англия. Премьер-лига
Минамино отказался праздновать гол в ворота «Саутгемптона»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Американский бизнесмен собирается получить одобрение от Премьер-лиги на покупку «Челси», несмотря на скандал с правительством
22:12 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Барселоны» перейдёт в португальский клуб
21:56 · Англия. Чемпионшип
Агент Бэйла: «Гарет не думает о деньгах» 2
21:36 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Саутгемптона» в преддверии матча с «Ливерпулем»: «Хотим максимально усложнить жизнь сопернику»
21:19 · Англия. Чемпионшип
«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем