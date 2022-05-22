Впервые с 2005 года «Манчестер Сити» удалось победить, уступая два мяча по ходу матча АПЛ

Развязка английского чемпионата оказалась драматичной - в матче последнего тура «Манчестер Сити» проигрывал два мяча в игре с «Астон Виллой», но сумел переломить ход игры и одержать победу. Во втором тайме за короткий отрезок времени «горожане» забили три мяча и переломили ход игры.

Такое с «Манчестер Сити» случилось впервые с февраля 2005, когда в аналогичных обстоятельствах был повержен «Норвич». В результате, победив, команда каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы гарантировала себе очередной чемпионский титул в высшей лиге английского футбола. «Ливерпуль» остался вторым.