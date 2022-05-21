Де Брёйне признан игроком сезона в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне во второй раз в карьере был признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге. В этом сезоне на счету хавбека 15 голов и 7 результативных передач в турнире.

«Тот факт, что я во второй раз в карьере стал лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге действительно заставляет меня гордиться. В турнире очень много качественных игроков, которые великолепно выступали за свои клубы, поэтому мне вдвойне приятно получить эту награду», – поделился де Брёйне после получения награды.

В воскресенье де Брёйне может выиграть свой четвёртый чемпионский титул АПЛ. Для этого «Манчестер Сити» необходимо дома обыграть «Астон Виллу» Стивена Джеррарда.