Грилиш: «Невероятное чувство»

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Джек Грилиш, нападающий «Манчестер Сити», прокомментировал итоги игры, в которой его нынешней команде противостояла, по иронии судьбы, команда бывшая, то есть «Астон Вилла».

- Невероятное чувство! Трудно представить что-либо лучше. В моей карьере случалось разное, но такого еще нет. Я перешел сюда, в «Сити», ради трофеев, и вот они. Но когда мы проигрывали 0:2, честно, я не верил, что получится выиграть, не верил, - цитирует слова игрока BBC Radio 5.