«Арсенал» хочет, чтобы Жезус потребовал у «Манчестер Сити» выставить его на трансфер

Лондонский «Арсенал» отчаянно хочет заполучить форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, которого «горожане» летом будут не прочь отпустить за сумму около 50-60 миллионов евро. По информации The Sun, «канониры» хотят, чтобы футболист сделал запрос на трансфер, так как в таком случае «Манчестер Сити» может пойти на уступки в вопросе суммы компенсации.

Напомним, что интерес к Жезусу ранее также проявлял туринский «Ювентус», но предпочтительным вариантом для бразильца является «Арсенал». Агент нападающего также подтвердил, что его клиенту нравится проект «канониров».

В нынешнем сезоне Жезус забил 8 голов и отдал 8 ассистов в чемпионате Англии.