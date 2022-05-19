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«Арсенал» хочет, чтобы Жезус потребовал у «Манчестер Сити» выставить его на трансфер

19 Мая 2022 • 17:10 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1.52 4.30 6.00
22.05 18:00

Лондонский «Арсенал» отчаянно хочет заполучить форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, которого «горожане» летом будут не прочь отпустить за сумму около 50-60 миллионов евро. По информации The Sun, «канониры» хотят, чтобы футболист сделал запрос на трансфер, так как в таком случае «Манчестер Сити» может пойти на уступки в вопросе суммы компенсации.

Напомним, что интерес к Жезусу ранее также проявлял туринский «Ювентус», но предпочтительным вариантом для бразильца является «Арсенал». Агент нападающего также подтвердил, что его клиенту нравится проект «канониров».

В нынешнем сезоне Жезус забил 8 голов и отдал 8 ассистов в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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