​Где смотреть матч «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» онлайн

В воскресенье в последнем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Астон Виллу».

Поединок на «Этихад Стэдиум» стартует в 18:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В воскресенье игроки «Манчестер Сити» выйдут на поле с особенным настроем. Победа над «Астон Виллой» позволит команде Хосепа Гвардиолы защитить титул чемпиона Англии. Если же «горожане» допустят осечку, обойти их на флажке турнирной дистанции Премьер-лиги может «Ливерпуль».