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Гвардиола об уходе Гюндогана: «Вам лучше знать»

20 Мая 2022 • 16:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.70 19.00
22.05 18:00

Тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном летнем уходе полузащитника Илкая Гюндогана. Ранее СМИ сообщали, что хавбек может вернуться в Бундеслигу или перейти в лондонский «Арсенал».

«В последнее время в социальных сетях было столько информации об уходе Гюндогана, что я теперь сомневаюсь, осведомлён ли о делах клуба. Я не знаю эту ситуацию. Возможно, вы можете сказать мне больше», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Илкай Гюндоган перебрался в «Манчестер Сити» летом 2016 года. Немец стал одним из первых трансферов Хосепа Гвардиолы у руля «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган
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