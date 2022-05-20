Гвардиола об уходе Гюндогана: «Вам лучше знать»

Тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном летнем уходе полузащитника Илкая Гюндогана. Ранее СМИ сообщали, что хавбек может вернуться в Бундеслигу или перейти в лондонский «Арсенал».

«В последнее время в социальных сетях было столько информации об уходе Гюндогана, что я теперь сомневаюсь, осведомлён ли о делах клуба. Я не знаю эту ситуацию. Возможно, вы можете сказать мне больше», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Илкай Гюндоган перебрался в «Манчестер Сити» летом 2016 года. Немец стал одним из первых трансферов Хосепа Гвардиолы у руля «горожан».