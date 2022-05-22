Фернандиньо: «Мы - бойцы, мы не сдаёмся»

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Бразильский защитник Фернандиньо поделился своими мыслями о ходе драматического матча с «Астон Виллой», в котором «Манчестер Сити» проигрывал со счетом 0:2, но в итоге выиграл.

- Мы бойцы, и мы никогда не сдаемся. Хочу поблагодарить всю команду, каждого в отдельности. Как капитан в последние два года, я всегда старался помочь каждому. Эти ребята заслужили победу. Я горжусь командой, ведь когда я приходил сюда, мы мечтали просто о месте в Лиге чемпионов, - цитирует Фернандиньо BBC Sport.