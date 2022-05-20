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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне признан игроком года в «Манчестер Сити»

20 Мая 2022 • 17:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.70 19.00
22.05 18:00

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил награду лучшему игроку сезона в клубе. Этот приз стал для бельгийца вторым подряд в карьере, так как ровно год назад он тоже был признан игроком сезона.

Напомним, что в этом сезоне де Брёйне помог «Манчестер Сити» дойти до полуфинала Лиги чемпионов и побороться за защиту чемпионского титула в АПЛ. «Горожане» в воскресенье вновь могут завоевать золотые медали турнира, если обыграют дома «Вест Хэм».

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» летом 2015 года за сумму около 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 15 голов и 7 ассистов в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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