Де Брёйне признан игроком года в «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил награду лучшему игроку сезона в клубе. Этот приз стал для бельгийца вторым подряд в карьере, так как ровно год назад он тоже был признан игроком сезона.

Напомним, что в этом сезоне де Брёйне помог «Манчестер Сити» дойти до полуфинала Лиги чемпионов и побороться за защиту чемпионского титула в АПЛ. «Горожане» в воскресенье вновь могут завоевать золотые медали турнира, если обыграют дома «Вест Хэм».

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» летом 2015 года за сумму около 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету бельгийца 15 голов и 7 ассистов в чемпионате Англии.