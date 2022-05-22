В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Хосеп Гвардиола, наставник «Манчестер Сити», поделился своим мнением об итогах матча.- Последний матч - он всегда особенный. «Астон Вилла» дала все, чтобы осложнить нам жизнь. Выиграть чемпионат четыре раза за пять лет в этой стране могут лишь особые ребята. Теперь мы - легенда. Это запомнится. Приятно выиграть титул при собственных болельщиках. Сейчас не хочется думать о следующем сезоне. Сейчас мы чемпионы, и хотим наслаждаться этим, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Гвардиола: «Мы - легенда»
|Манчестер Сити
|Астон Вилла
окончен
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|Челси
|2:1
|Уотфорд
|1.19 7.10 16.00
|окончен
|Ливерпуль
|3:1
|Вулверхэмптон
|1.15 8.00 18.00
|окончен
|Арсенал
|5:1
|Эвертон
|1.38 5.10 8.00
|окончен
|Бёрнли
|1:2
|Ньюкасл
|2.30 3.35 3.15
|окончен
|Лестер
|4:1
|Саутгемптон
|1.80 4.20 4.00
|окончен
|Норвич
|0:5
|Тоттенхэм
|10.50 5.80 1.28
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|Брайтон
|3:1
|Вест Хэм
|2.45 3.55 2.80
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|Кристал Пэлас
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|2.90 3.60 2.35
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|Манчестер Сити
|3:2
|Астон Вилла
|1.18 7.30 16.00
|окончен
|Брентфорд
|1:2
|Лидс
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