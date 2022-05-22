Гвардиола: «Мы - легенда»

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Хосеп Гвардиола, наставник «Манчестер Сити», поделился своим мнением об итогах матча.

- Последний матч - он всегда особенный. «Астон Вилла» дала все, чтобы осложнить нам жизнь. Выиграть чемпионат четыре раза за пять лет в этой стране могут лишь особые ребята. Теперь мы - легенда. Это запомнится. Приятно выиграть титул при собственных болельщиках. Сейчас не хочется думать о следующем сезоне. Сейчас мы чемпионы, и хотим наслаждаться этим, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.