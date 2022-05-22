«Манчестер Сити» — восьмикратный чемпион Англии

Сегодня, 22 мая, завершились все матчи последнего, 38-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити», проигрывая к 69-й минуте «Астон Вилле» со счётом 0:2, одержал волевую победу со счётом 3:2. В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (3:1), но команде Юргена Клоппа это не помогло стать чемпионами.

По итогам сезона-2021/22 «Манчестер Сити» набрал 93 очка и стал восьмикратным чемпионом Англии. Вторым стал «Ливерпуль», набрав 92 очка. Топ-3 замкнул «Челси».

В Чемпионшип вылетели «Норвич», «Уотфорд» и «Бёрнли».