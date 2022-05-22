«Манчестер Сити» за пять минут забил 3 гола и вышел вперёд в матче с «Астон Виллой», проигрывая 0:2

В эти минуты проходит заключительный 38-й тур в Английской премьер-лиге. «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимает «Астон Виллу».

В конце первого тайма за гостей отличился защитник Мэтт Кэш. А на 69-й минуте преимущество «львов» удвоил бывший полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Эта ситуация заставила игроков «горожан» прийти в себя, сначала на 76-й минуте Илкай Гюндоган сократил отставание от «львов», а через две минуты Родри сравнял счёт. Ещё через две минуты Илкай Гюндоган вывел свою команду вперёд.

Таким образом, в параллельном матче «Ливерпуль» играет вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), и «Манчестер Сити» по-прежнему находятся на первом месте в турнирной таблице АПЛ.