Коутиньо: «Не обращаю внимания на сообщения от болельщиков «Ливерпуля» перед матчем с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо рассказал о призывах отнять чемпионство у «Манчестер Сити» со стороны болельщиков «Ливерпуля».

В последнем туре Английской премьер-лиги «Астон Вилла» сыграет в гостях против лидирующего в таблице «Манчестер Сити». Только осечка «горожан» в этом матче позволит «Ливерпулю», отстающему на одно очко, рассчитывать на чемпионство.

«Мы хотим закончить сезон хорошей игрой против отличного соперника – и ничего больше. Мы стремимся финишировать как можно выше.

Меня волнует только мой нынешний клуб, и я хочу приносить ему пользу. Я получил сообщения от болельщиков «Ливерпуля» в социальных сетях, но я не особо обращаю на это внимание», – сказал бразилец, в прошлом защищавший цвета «Ливерпуля».