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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш подколол Силву за неудачную игру с «Астон Виллой»

24 Мая 2022 • 12:58 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подколол своего одноклубника Бернарду Силву за неудачную игру в чемпионском матче с «Астон Виллой».

Грилиш сказал, что он благодарен всем за то, что сумел выиграть первый чемпионский титул в своей карьере, но особую благодарность он хотел бы выразить Силве. Англичанин отметил, что он хочет сказать спасибо одноклубнику, который ушёл с поля на 70-й минуте, ведь португалец в матче с «Астон Виллой» был очень далёк от того, чтобы принести «Сити» чемпионство.

Напомним, что «горожане» совершили камбэк, одержали победу со счётом 3:2 и выиграли чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва Джек Грилиш Астон Вилла
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