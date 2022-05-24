Грилиш подколол Силву за неудачную игру с «Астон Виллой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш подколол своего одноклубника Бернарду Силву за неудачную игру в чемпионском матче с «Астон Виллой».

Грилиш сказал, что он благодарен всем за то, что сумел выиграть первый чемпионский титул в своей карьере, но особую благодарность он хотел бы выразить Силве. Англичанин отметил, что он хочет сказать спасибо одноклубнику, который ушёл с поля на 70-й минуте, ведь португалец в матче с «Астон Виллой» был очень далёк от того, чтобы принести «Сити» чемпионство.

Напомним, что «горожане» совершили камбэк, одержали победу со счётом 3:2 и выиграли чемпионский титул.