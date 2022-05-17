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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Бастони

17 Мая 2022 • 22:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.17 7.20 17.00
22.05 18:00

Защитник «Интера» Алессандро Бастони заинтересовал «Манчестер Сити», сообщает Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что «Интер» отклонил предложение «Манчестер Сити», которое составлял 60 миллионов евро. Однако, источник уверен, что «нерадзурри» не смогут устоять перед таким предложением и, вероятнее всего, летом примут предложение.

23-летний Бастони в Италии называется наследником Леонардо Бонуччи. Молодой защитник обладает схожими характеристиками с Бонуччи и благодаря видению поля может отдавать точные дальние передачи.

Бастони сыграл за «Интер» в текущем сезоне 43 игры, забил 1 мяч и отметился 3 результативными передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Серия А Апл Алессандро Бастони
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