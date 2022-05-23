Джеррард поздравил «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» имела шанс стать «английским «Тенерифе» (в 1992 и 1993 годах этот испанский клуб дважды лишал в последнем туре чемпионата титула мадридский «Реал», особенно красиво это получилось в 1992), но не сумела удержать преимущество в игре против «Манчестер Сити».

Наставник «вилланов» Стивен Джеррард прокомментировал события матча, и, как водится в таком случае, поздравил выигравший титул «Манчестер Сити».

- Мы были очень хорошо первые 70 минут игры, следуя плану. Но затем, перейдя в режим сохранения счета, мы практически встали. Соперник - одна из лучших команд в мире, они давно играют вместе, и перед ним нельзя останавливаться, о чем я и говорил ранее своим игрокам. Но... Поздравляю «Манчестер Сити», - цитирует Джеррарда BBC Radio 5.