Марез: «Ливерпуль» ненавидит «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался об уже ставшем культовым соперничестве с «Ливерпулем».

Сегодня празднуют «горожане»: им удалось сохранить одно очко отрыва и выиграть чемпионат Англии.

«Ливерпуль» – потрясающая команда. Я знаю, что они нас ненавидят, – сказал Марез в интервью Canal+ после сегодняшнего триумфа. – Мы надоели им, потому что без нас они выигрывали бы всё каждый год, но мы здесь, и мы не отступим – мы будем здесь и в следующем году», – добавил алжирский футболист, ставший чемпионом Англии уже в четвёртый раз.

В сегодняшнем матче против «Астон Виллы» команда Пепа Гвардиолы уступала в два мяча до 76-й минуты, но сумела победить со счётом 3:2.