Силва, де Брёйне и Марез номинированы на звание лучшего игрока сезона в «Манчестер Сити»

Стали известны претенденденты на награду лучшему игроку сезона в «Манчестер Сити». Ими стали полузащитники Рияд Марез, Кевин де Брёйне и Бернарду Силва. Согласно заявлению из официального сайта клуба, имя победителя будет объявлено позже на специально мероприятии.

Напомним, что за один тур до конца нынешнего сезона чемпионата Англии, «Манчестер Сити» лидирует в чемпионской гонке с «Ливерпулем», опережая подопечных Юргена Клоппа на 4 очка. При этом у мерсисайдского клуба завтра состоится матч в запасе против «Саутгемптона».

В прошлом сезоне награду лучшего игрока сезона в «Манчестер Сити» забрал Кевин де Брёйне.