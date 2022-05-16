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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Силва, де Брёйне и Марез номинированы на звание лучшего игрока сезона в «Манчестер Сити»

16 Мая 2022 • 19:43 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.18 6.80 16.00
22.05 18:00

Стали известны претенденденты на награду лучшему игроку сезона в «Манчестер Сити». Ими стали полузащитники Рияд Марез, Кевин де Брёйне и Бернарду Силва. Согласно заявлению из официального сайта клуба, имя победителя будет объявлено позже на специально мероприятии.

Напомним, что за один тур до конца нынешнего сезона чемпионата Англии, «Манчестер Сити» лидирует в чемпионской гонке с «Ливерпулем», опережая подопечных Юргена Клоппа на 4 очка. При этом у мерсисайдского клуба завтра состоится матч в запасе против «Саутгемптона».

В прошлом сезоне награду лучшего игрока сезона в «Манчестер Сити» забрал Кевин де Брёйне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва Рияд Марез Кевин де Брёйне
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