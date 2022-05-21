Фоден: «Очень рад, что мне второй год подряд удалось стать лучшим молодым игроком сезона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фиол Фоден поделился своими эмоциями после получения награды лучшему молодому игроку сезона в АПЛ. Напомним, что для англичанина это уже второй подобный приз после успеха в прошлом сезоне.

«Очень рад, что мне второй год подряд удалось выиграть приз лучшему молодому игроку АПЛ. В этом сезоне в АПЛ было очень много молодых и талантливых футболистов, поэтому получить эту награду – большая честь», – заключил англичанин.

В борьбе за награду Фоден обошёл таких кандидатов, как Трент Александер-Арнольд, Мэйсон Маунт, Деклан Райс, Букайо Сака, Аарон Рамсдейл, Конор Галлахер и Тайрик Митчелл.