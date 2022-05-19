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Жезус не хочет оставаться в «Манчестер Сити» на следующий сезон

19 Мая 2022 • 18:52 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1.52 4.30 6.00
22.05 18:00

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус проинформировал свой клуб, что хочет уйти в летнее межсезонье. Футболист не видит себя частью команды в следующем сезоне из-за прихода форвардов Эрлинга Холанна и Хулиано Альвареса.

По информации журналиста Тьяго Фернандеса, агент бразильского форварда уже уведомил руководство «Манчестер Сити», что его клиент хочет сменить клубную прописку этим летом.

Главным претендентом на трансфер Жезуса является лондонский «Арсенал», но «канониров» пока отпугивает запрашиваемая сумма в размере 60 миллионов евро, которую «Манчестер Сити» хочет выручить за бразильца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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