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Жезус сменит «Манчестер Сити» на «Арсенал»

19 Мая 2022 • 13:43 Комментировать (1)
Арсенал
...
Эвертон
1.52 4.30 6.10
22.05 18:00

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус ищет новый клуб после того, как форвард Эрлинг Холанн пополнил команду, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Арсенал» уже начал переговоры с агентом футболиста Паулу Питомбейрой. По словам представителя Жезуса, игрок действительно в летнее трансферное окно может перейти в лондонский клуб. Жезус ожидает, что норвежец Холанн вытеснит его из состава, поэтому 25-летний бразилец ищет команды с гарантией играть в стартовом составе.

Напомним, Жезус стал игроком «Манчестер Сити» в 2017 году, перейдя из бразильского «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах за «горожан» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца на трансферном рынке в 50 миллионов евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Апл Габриэль Жезус Эрлинг Холанн
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