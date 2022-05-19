Жезус сменит «Манчестер Сити» на «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус ищет новый клуб после того, как форвард Эрлинг Холанн пополнил команду, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Арсенал» уже начал переговоры с агентом футболиста Паулу Питомбейрой. По словам представителя Жезуса, игрок действительно в летнее трансферное окно может перейти в лондонский клуб. Жезус ожидает, что норвежец Холанн вытеснит его из состава, поэтому 25-летний бразилец ищет команды с гарантией играть в стартовом составе.

Напомним, Жезус стал игроком «Манчестер Сити» в 2017 году, перейдя из бразильского «Палмейраса» за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 40 матчах за «горожан» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца на трансферном рынке в 50 миллионов евро.