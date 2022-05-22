Эвра: «Игроки «Сити» не любят Гвардиолу»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции заявил, что ни один игрок «Манчестер Сити» не любит главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

Напомним, ранее Гвардиола завяил, что не увидел характера Эвра в финале Лиги чемпионов 2011 года, когда «Барселона» под его руководством обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:1), в составе которого был француз.

«Я не вижу ни одного игрока «Сити», который любит Гвардиолу. Он гений, но как человека я его не знаю. Гвардиола побеждал, потому что у него были в составе Месси, Иньеста и Хави. Но поскольку их у него больше нет, то и Лигу чемпионов он давно не выигрывал», — приводит слова Эвра The Mirror.

Напомним, в текущем розыгрыше главного клубного турнира Европы «горожане» выбыли на стадии 1/2 финала, уступив по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» (5:6). Сам Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов на протяжении 11 последних лет.