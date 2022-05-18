Стерлинг согласится продлить контракт с «Сити», если клуб гарантирует ему место в основе

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласится продлить контракт с клубом, если получит от руководства гарантии игры в основе. Об этом сообщает журналист издания ESPN Роб Доусон.

В конце сезона 27-летний Стерлинг встретится с руководством «Манчестер Сити» для того, чтобы обсудить своё будущее. Игрок, у которого истекает контракт летом 2023 года, в нынешнем сезоне был недоволен тем, что тренер Хосеп Гвардиола оставил его в запасе на полуфинальные матчи Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Отметим, что ранее Стерлинга связывали с переходом в клубы из северного Лондона – «Арсенал» и «Тоттенхэм».