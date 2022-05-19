«Ювентус» стал альтернативной для Жезуса

Туринский «Ювентус» стал альтернативным вариантом для продолжения карьеры нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, которого связывают с летним переходом в лондонский «Арсенал».

Согласно журналисту Тьяго Фернандесу, итальянский клуб намерен усилить линию атаки, так как летом команду наверняка покинуть нападающие Альваро Мората и Мойзе Кин, который не впечатляет главного тренера Массимилиано Аллегри.

Напомним, что «Манчестер Сити» будет требовать за Жезуса 60 миллионов евро. Эта сумма пока отпугивает «Арсенал», который задумывается над тем, чтобы переключиться на альтернативные варианты.