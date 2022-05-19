Агент Грилиша: «Не думаю, что через два года люди будут вспоминать сумму за трансфер Джека»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша, думает, что через два года люди забудут о трансферной стоимости его клиента. Напомним, прошлым летом «Манчестер Сити» заплатил за англичанина «Астон Вилле» 100 миллионов фунтов, что является рекордным трансфером в истории АПЛ.

«Не думаю, что через два года люди будут вспоминать сумму трансфера Джека. Вы ещё увидите то, насколько он хорош. Стиль «Манчестер Сити» отличается от того футбола, в который Грилиш играл ранее», – заявил агент.

Напомним, что в своём дебютном сезоне за «Манчестер Сити» Грилиш отметился тремя голами и тремя ассистами в АПЛ.