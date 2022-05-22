Экипировщик «Манчестер Сити», очень похожий на главного тренера Хосепа Гвардиолу, оригинальным образом отметил чемпионство.

Он прокатился по полу раздевалки, в окружении игроков команды, получив заслуженные аплодисменты.

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ в последнем туре, обыграв «Астон Виллу» со счетом 3:2, проигрывая по ходу матча в два мяча. Напряженная гонка с «Ливерпулем» завершилась победой «Сити» с разрывом в одной очко в турнирной таблице.

Чемпионский титул стал четвертым за пять лет для «горожан». Ранее они выигрывали титул чемпионов АПЛ в 2018, 2019 и 2021 годах.