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В «Манчестер Сити» высказались о будущем Гвардиолы

31 Мая 2022 • 12:57 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль Мубарак высказался о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, чей контракт с «горожанами» рассчитан до лета следующего года.

«Гвардиола нигде не работал так долго, как в «Манчестер Сити». Так что вопрос действительно обоснован. В нужное время разговор с Хосепом состоится. Он пройдёт в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Гвардиоле», — приводит слова аль Мубарака Manchester Evening News.

Напомним, испанский тренер возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее от работал в «Барселоне» и «Баварии».

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы сумел выиграть чемпионат Англии, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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