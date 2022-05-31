В «Манчестер Сити» высказались о будущем Гвардиолы

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль Мубарак высказался о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, чей контракт с «горожанами» рассчитан до лета следующего года.

«Гвардиола нигде не работал так долго, как в «Манчестер Сити». Так что вопрос действительно обоснован. В нужное время разговор с Хосепом состоится. Он пройдёт в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Гвардиоле», — приводит слова аль Мубарака Manchester Evening News.

Напомним, испанский тренер возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее от работал в «Барселоне» и «Баварии».

По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы сумел выиграть чемпионат Англии, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.