Зинченко высказался о победе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу в АПЛ.

«Незабываемые эмоции, надеюсь, мы будем продолжать в том же духе, потому что этот удивительный клуб заслуживает этого», — приводит слова Зинченко BBC со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона 2021/22, одержав волевую победу в 38-м туре над «Астон Виллой» со счетом 3:2. Вторым стал «Ливерпуль», отставший от «горожан» на один балл.

25-летний футболист в текущем сезоне принял участие в 15 матчах Английской премьер-лиги и сделал четыре голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.