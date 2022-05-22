В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Это получилось после волевого усилия со стороны подопечных Хосепа Гвардиолы. Бернарду Силва, нападающий «Манчестер Сити», очень доволен успехом своей команды. Он прокомментировал события завершившегося сезона.- Это не было просто, обстоятельства складывались против нас и надо было верить в то, что можно переломить ситуацию. Лучше не повторять такую ситуацию. Очень приятно, что опередили именно «Ливерпуль», у действительно сильной команды выигрывать всегда приятнее. Мы снова лучшая команда в Англии, и в следующем сезоне мы будем бороться за сохранение титула, - цитирует Силву BBC Radio 5.
Бернарду Силва: «Мы снова лучшая команда Англии»
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