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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва: «Мы снова лучшая команда Англии»

22 Мая 2022 • 21:12 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, «Манчестер Сити» выиграл чемпионский титул, опередив «Ливерпуль». Это получилось после волевого усилия со стороны подопечных Хосепа Гвардиолы. Бернарду Силва, нападающий «Манчестер Сити», очень доволен успехом своей команды. Он прокомментировал события завершившегося сезона.

- Это не было просто, обстоятельства складывались против нас и надо было верить в то, что можно переломить ситуацию. Лучше не повторять такую ситуацию. Очень приятно, что опередили именно «Ливерпуль», у действительно сильной команды выигрывать всегда приятнее. Мы снова лучшая команда в Англии, и в следующем сезоне мы будем бороться за сохранение титула, - цитирует Силву BBC Radio 5.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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