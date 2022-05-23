«Манчестер Сити» извинился перед вратарём «Астон Виллы», на которого напали болельщики

Представители «Манчестер Сити» принесли официальные извинения голкиперу «Астон Виллы» Робина Ольсену.

Как сообщает пресс-служба «горожан», манчестерская команда приносит шведскому вратарю искренние извинения. Представители «Сити» уже приступили к расследованию этого инцидента, так что в ближайшее время будет выявлено, кто из болельщиков позволил себе напасть на голкипера бирмингемского клуба.

Напомним, что после финального свистка матча между «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» болельщики манчестерской команды выбежали на поле и атаковали Робина Ольсена.