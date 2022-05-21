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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: У нас нет причин нервничать перед последним туром

21 Мая 2022 • 08:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.70 19.00
22.05 18:00

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед последним матчем национального чемпионата с «Астон Виллой».

Гвардиола сказал, что он попросил своих игроков действовать спокойно и настраиваться, как на обычный матч английского чемпионата. Испанский тренер отметил, что ему кажется, будто манчестерская команда всё делает правильно, так что у «горожан» нет никаких причин нервничать перед последним туром.

Напомним, что на данный момент подопечные Гвардиолы лидируют в турнирной таблице и опережают идущий на втором месте «Ливерпуль» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Астон Вилла
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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