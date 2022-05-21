Гвардиола: У нас нет причин нервничать перед последним туром

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед последним матчем национального чемпионата с «Астон Виллой».

Гвардиола сказал, что он попросил своих игроков действовать спокойно и настраиваться, как на обычный матч английского чемпионата. Испанский тренер отметил, что ему кажется, будто манчестерская команда всё делает правильно, так что у «горожан» нет никаких причин нервничать перед последним туром.

Напомним, что на данный момент подопечные Гвардиолы лидируют в турнирной таблице и опережают идущий на втором месте «Ливерпуль» на один балл.