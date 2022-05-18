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Гвардиола хочет, чтобы Фернандиньо в «Манчестер Сити» заменил Филлипс

18 Мая 2022 • 17:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.16 7.30 19.00
22.05 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с приоритетным кандидатом на замену полузащитнику Фернандиньо, который покинет клуб на правах свободного агента по окончанию сезона и вернётся в Бразилию. По информации Daily Star, Гвардиола хочет заменить игрока хавбеком «Лидса» Келвином Филлипсом.

В случае вылета «Лидса» по окончанию сезона в Чемпионшип, Филлипс будет доступен на трансферном рынке по сниженной цене. Напомним, что игроком сборной Англии также ранее интересовался «Манчестер Юнайтед».

Неделю назад «Манчестер Сити» объявил о своём первом трансфере на следующий сезон. Им стал нападающий Эрлинг Холанд, который перейдёт из «Боруссии» Дортмунд за 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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