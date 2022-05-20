Клопп: «Плохо, что Джеррард не сможет сыграть с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил на пресс-конференции, что чувствует обиду за то, что наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард не сможет выйти на поле в заключительном туре АПЛ.

«Если бы я мог сыграть матч и помочь «Дортмунду» или «Майнцу», это дало бы мне дополнительную мотивацию», — сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

«Ливерпуль» может стать чемпионом Англии только в том случае, если «горожане» проиграют «Астон Вилле».

«Но я не играю, и Стиви не играет — и это гораздо обиднее, что Стиви не играет, чем не играю я», - сострил наставник «красных».

Все матчи заключительного тура АПЛ пройдут в воскресенье, 22 мая, в 18:00 по московскому времени.