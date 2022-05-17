«Деафриканизация»: Что будет с «Ливерпулем» в случае ухода Мане и Салаха

Садио Мане и Мохамед Салах проводят очередной яркий сезон, благодаря чему «Ливерпуль» выиграл уже два трофея и может к ним присоединить ещё два. Однако оба африканца могут уйти. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Садио Мане и Мохамед Салах проводят отличный сезон. Египтянин держит привычную для себя высокую марку, сенегалец же смог вернуться на свой уровень после некоторого спада. Благодаря этому яркий «Ливерпуль» уже успел взять два трофея – Кубок английской лиги и Кубок Англии. Мерсисайдцы ещё и пытаются выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Потенциальный квадрупл выглядит сумасшедшим достижением. Тем удивительнее, что оба африканца могут покинуть клуб, в котором у них всё получается.

И у Мане, и у Салаха через год завершаются контракты. Сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить с ними соглашения, но этого пока не случилось. Такая ситуация провоцирует слухи о возможном уходе обоих футболистов. Этим летом мерсисайдцы ещё могут продать их и заработать, а терять игроков бесплатно вряд ли кто-то хочет.

Судя по всему, основная причина желаний уйти заключается в личных амбициях. Футболисты хотят выиграть «Золотой мяч», но пока их отличная игра на клубном уровне не даёт им возможности взять долгожданный трофей. Неудивительно, что обоих даже связывают с переездом в Испанию, ведь именно лидеры «Реала» и «Барселоны» в последние годы между собой делят главную индивидуальную награду.

Помимо этого, стоит признать, что связка обоих африканцев на поле помогает «Ливерпулю» выигрывать трофеи, но мешает каждому из них в достижении личных наград. Вот даже по этому сезону легко назвать лидера «Реала» – это Карим Бензема, которого и называют претендентом на «Золотой мяч». Что касается «Ливерпуля», то большой вопрос – кто из пары Салах – Мане отметился большим вкладом.

Самое интересное, что в самом «Ливерпуле», возможно, не слишком расстроены текущей ситуацией. Мане недавно исполнилось 30 лет, Салаху столько же «стукнет» в июне. В игре обоих большое значение играет скорость, которая с годами как раз падает. Очевидно, что им обоим осталось играть на высоком уровне не так долго, при этом оба захотят подписать контракты на несколько лет вперёд. Соглашения будут немаленькими, что может стать проблемой для бюджета.

«Ливерпуль» при этом довольно тихо и спокойно нашёл игроков примерно с теми же качествами, причём более молодых, которые ещё продолжают прогрессировать. Луису Диасу и Диого Жоте зимой исполнится только 26 лет. Оба входят в тот возраст, когда нужно играть всё больше. По этой причине складывается ощущение, что «Ливерпуль» вполне может летом продать одного из своих африканцев, выручить приличную компенсацию и сделать ставку на колумбийца и португальца.

Недавно появилась новость, что мерсисайдцы могут расстаться с обоими африканцами и заменить их Килианом Мбаппе. Это было бы слишком круто, но в такой поворот просто не верится.

С другой стороны, большой вопрос – насколько реально продать Салаха и Мане. Обоих сватали в «Реал», но там, кажется, больше нет нужды в таких футболистах. Даже если по какой-то причине Мбаппе в Мадриде не окажется, ни один из африканцев не выглядит альтернативой. «Барселона» сейчас вроде не слишком настроена тратиться, тем более на ветеранов. Остаётся вариант с «ПСЖ», если парижане будут искать замену Мбаппе. Однако для обоих африканцев вариант с французским клубом не выглядит удачным с точки зрения перспектив завоевать «Золотой мяч».

В общем складывается довольно интересная ситуация, в которой «Ливерпуль» может действовать с позиции если не силы, то уж как минимум уверенности. Мерсисайдцы подготовились, чтобы справиться с потерями лидеров, если те вдруг захотят уйти.

Роман Андреев